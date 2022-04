La récolte céréalière ne peut être entamée avant d’atteindre un taux d’humidité de 13%

Le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche a indiqué jeudi, que la récolte des céréales ne peut être entamée avant d’atteindre un taux d’humidité de 13%, pour préserver la production contre la destruction lors du stockage, selon un communiqué publié jeudi par ce département.

Ce communiqué s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la saison de récolte et vise à attirer assurer les meilleures conditions pour la collecte.

Le décret n°10-62, datant le 3 avril 1962, adopté en vertu de la loi n°18-62 datant, le 24 mai 1962, modifié par le décret n°7-70 datant le 26 septembre 1970 et les textes complétant le décret n°621 de l’année du 13 juin 2012, portant la fixation du baromètre du calibrage du blé dur et du blé dur (destinés à la consommation humaine à la vente et à l’achat) sont en vigueur et visent à organiser les récoltes locales de manière à assurer la sécurité alimentaire dans le pays, a rappelé le ministère.

Le département a également appelé les agriculteurs à respecter les dates du démarrage des saisons de la récolte et de la moisson qui seront annoncées par les autorités régionales spécialisées, notant que la récolte doit être remise aux centres de collecte accrédités dans les meilleurs délais et dans le cadre du respect des procédures en vigueur.