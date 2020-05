La reprise des activités sportives à partir du 4 juin sur trois étapes

Le ministre de la Jeunesse des Sports annonce, dans un communiqué, que la reprise des activités sportives se fera sur trois étapes et ce à partir du 4 juin.

Le coup d’envoi de la première étape, précise le ministère, aura lieu le 4 juin et intéresse les sportifs qualifiés ou concernés par la qualification aux jeux olympiques et paralympiques.

La deuxième phase débutera le 14 juin et concerne les sportifs appartenant aux sélections nationales seniors et juniors (hommes et dames).

Quant à la troisième phase, elle commence le 24 juin et concerne le reste des catégories des sélections nationales ainsi que les activités des clubs et des associations.

Le ministère invite toutes les parties concernées à respecter le protocole sanitaire et le guide de la reprise des activités sportives qui seront publiés sur son site web.

Les activités sportives en Tunisie sont à l’arrêt depuis mars dernier à cause de la pandémie du coronavirus.