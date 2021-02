La Saint Valentin Chez Ooredoo iPhone 12 et 15 000 DT CASH mis en jeu

Ooredoo continue à gâter ses abonnés qui ne sont jamais à l’abri de belles surprises ! Elle leur donne la chance de remporter encore une fois du CASH et d’autres cadeaux !

A l’occasion de la Saint valentin Ooredoo offre la possibilité à ses abonnés de gagner un total de 15 000 DT Cash et un iPhone 12 ! Pour tenter de remporter l’un de ces lots, c’est simple, il suffit de recharger 3DT ou plus durant toute la période du jeu du 11 au 13 février.

7 heureux gagnants seront tirés au sort le 15 février, dont 5 remporteront 1 000DT Cash, un remportera 10 000DT Cash et un autre aura l’IPhone 12 ! Plus vous rechargez, plus vous augmentez vos chances de gagner ! Ne ratez pas l’occasion d’en faire partie !

Les recharges effectuées à partir de l’application MyOoredoo donneront 1000 fois plus de chances de gagner !

En plus des recharges de 3dt et plus, les abonnés peuvent jouer gratuitement et remplir le bulletin de participation disponible dans toutes les boutiques Ooredoo.

L’annonce des gagnants sera diffusée sur nos réseaux sociaux page Fb et Instagram ! Restez connecté.