La saison touristique partie pour marcher sur l’eau !

La Tunisie cherche à stimuler davantage l’activité touristique en adoptant de nouvelles mesures pour faciliter le tourisme hôtelier, et restaurer les marchés qui ont connu un déclin ces dernières années, comme le marché russe, très important pour le secteur dans le pays.

Les flux des touristes russes avaient connu, en effet, une augmentation ces dernières années, mais ont chuté en raison de la guerre russo-ukrainienne qui a éclaté fin février 2022.

Ainsi, la Tunisie travaille à restaurer ce marché en étudiant plusieurs propositions, dont la relance du projet e-visa.

Récemment, une réunion de travail ministérielle présidée par la cheffe du gouvernement, Najla Bouden s’est penchée sur le suivi de la saison touristique estivale 2023.

Y ont été passées en revue les indicateurs du tourisme enregistrés par la Tunisie au cours de l’année 2022 et du premier semestre 2023, par rapport aux destinations concurrentes, en plus d’étudier les objectifs et les attentes pour le reste de 2023.

Plus particulièrement, il a été question des indicateurs les plus importants de la saison touristique estivale et de la nécessité de son succès en poursuivant les opérations de promotion et de publicité à l’étranger pour la destination tunisienne, et ce, en organisant des événements touristiques, en intensifiant les visites pour contrôler la qualité des services fournis dans les établissements touristiques, en plus d’organiser des campagnes de nettoyage intensives à proximité des sites, des parcours touristiques et des plages.

A été vivement recommandée la nécessité d’accélérer l’octroi et l’examen des autorisations dans le domaine du tourisme, de faciliter l’activité des gîtes touristiques, en particulier au niveau de l’exploitation du domaine public maritime et d’accélérer l’octroi des licences nécessaires.

Revenus du secteur du tourisme

Selon des données récemment publiées par la Banque centrale de Tunisie, les recettes touristiques en Tunisie et les envois de fonds des Tunisiens vivant à l’étranger ont permis de couvrir le service de la dette extérieure (principal et intérêts) d’une fois et demie (150%).

Les recettes touristiques ont augmenté de plus de 53% au 20 juin pour atteindre 2017,7 millions de dinars, contre 1316,4 millions de dinars il y a un an.

Les envois de fonds des Tunisiens à l’étranger ont légèrement augmenté de 4% à 3643,7 millions de dinars contre 3477,6 millions de dinars au cours de la même période de l’année dernière.

En revanche, la valeur du service de la dette extérieure que la Tunisie doit payer jusqu’au 20 juin 2023 est estimée à 3727,1 millions de dinars, contre 4120,9 millions de dinars à la même période l’an dernier.

Par ailleurs, les envois de fonds de la diaspora tunisienne et les recettes touristiques sont la source la plus importante de devises du pays et l’un des piliers les plus importants du secteur extérieur, ce qui a permis de maintenir une relative stabilité du stock des devises au-dessus du niveau estimé de 90 jours d’importations.

Selon les mêmes données, les réserves en devises au 23 juin se sont élevées à 2313,3 millions de dinars, couvrant 100 jours d’importations.

Tous ces facteurs ont conduit au maintien du taux de change de la monnaie nationale, la valeur du dinar par rapport au dollar américain s’étant améliorée de 0,9% dans le calcul du dérapage annuel, selon les derniers indicateurs monétaires et financiers de la Banque centrale. Le taux de change d’un dollar est actuellement estimé à 3,08 dinars.