L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a indiqué que la situation actuelle dans le pays est explosive. La centrale syndicale a estimé, dans un communiqué publié mercredi au terme de la réunion de son bureau exécutif élargi, que le taux faible de participation aux élections législatives est une prise de position du peuple face à un processus ambigu qui n’a fait que sombrer davantage de pays dans des crises.

Le bureau a affirmé que la situation actuelle impose à l’UGTT d’assumer sa responsabilité nationale et de contribuer aux côtés des forces nationales, pour sauver le pays selon des objectifs clairs et une feuille de route bien déterminée. L’amendement de la constitution vers une loi électorale qui balise la voie au totalitarisme n’a fait qu’empirer la situation.

Le bureau exécutif a, à ce propos, mis en garde contre une défaillance du processus politique qui aura un impact négatif sur la situation générale du pays, son image ainsi que ses relations extérieures. La centrale syndicale appelle à ce propos, le gouvernement actuel à assumer ses responsabilités d’échec et son incapacité de mettre en place un programme économique et social participatif et de prendre des mesures urgentes pour lutter contre les répercussions de la crise économique nationale et internationale.

L’UGTT a par ailleurs, rejeté les tentatives de certaines parties voulant imposer, à la centrale syndicale, des positions et intervenir dans ses décisions.