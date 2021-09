La SNCFT réduit de 50% les prix des abonnements hebdomadaires vendus lundi

La SNCFT a annoncé, dimanche, qu’elle va réduire de 50% les abonnements hebdomadaires ordinaires qui seront en vente demain lundi 20 septembre 2021, et qui seront valables jusqu’à dimanche 26 septembre courant, sur les lignes de la Banlieue sud de Tunis (Tunis-Erriadh) et la banlieue du Sahel (Sousse Beb Jdid/Monastir/ Mahdia).

Cette baisse intervient à l’occasion de la Journée mondiale sans voiture célébrée le 22 septembre de chaque année et vise à encourager les citoyens à utiliser le transport public, a précisé la société, dans un communiqué.

Le ministère du Transport et de la Logistique avait incité toutes les sociétés nationales et régionales du transport à instaurer une réduction exceptionnelle d’un maximum de 50%, sur la vente des abonnements de transport public et ce du 21 au 28 septembre courant, pour célébrer la Journée mondiale sans voiture.