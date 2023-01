La SNIT réalise un chiffre d’affaires de 59,4 MD, en 2022

Au cours de l’année 2022, la Société nationale immobilière de Tunisie (SNIT) a annoncé avoir réalisé un chiffre d’affaires de 59,4 millions de dinars(MD). Le Conseil d’administration de la société a tenu, mardi, sa première réunion pour l’année 2023 pour examiner l’état d’avancement des marchés publics relatifs aux différents projets de logement, selon un communiqué publié sur la page Facebook de la SNIT. Les membres du conseil d’administration ont discuté, à cette occasion, le programme annuel de recrutement de la SNIT et le programme spécifique de rationalisation de consommation de l’énergie ainsi les résultats réalisés dans ce cadre Ils ont mis l’accent sur la nécessité de préserver les résultats financiers de la société et d’œuvrer pour les renforcer. A rappeler qu’au cours de l(année 2022, l’indice des prix de l’immobilier a augmenté de 6,2%, en glissement annuel, selon les données de l’Institut National de la Statistique (INS). L’indice des prix de l’immobilier a enregistré, au cours du 4ème trimestre de l’année 2021, une hausse de 0,6% par rapport au troisième trimestre de la même année, en raison de l’augmentation des prix des appartements de 0,9% et des prix des villas de 5,7%.

