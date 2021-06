La souche indienne mutée « Delta » du coronavirus est 60% plus dangereuse que la souche britannique « Alpha »

Samar Samoud, professeur hospitalo-universitaire d’immunologie à l’Institut Pasteur de Tunis, a déclaré que la souche indienne mutée « Delta » du virus Corona est 60% plus dangereuse que la souche britannique « Alpha ». Dans une déclaration à l’agence TAP, Samoud a mis en garde contre le danger de la souche mutée indienne, dont le processus de séquençage génomique partiel d’un échantillon d’analyses positives a prouvé la présence de 6 cas d’infection en Tunisie, soulignant que le séquençage génomique n’est pas encore achevé.

- Publicité-

» La situation épidémiologique est catastrophique », a-t-elle dit au vu du nombre très élevé de contaminations et de décès ainsi que du taux élevé d’analyses positives dans un certain nombre de gouvernorats », ajoutant que la situation devrait s’aggraver dans les prochains jours avec l’augmentation du nombre d’infections et l’émergence de la souche « Delta » mutée. Il est à noter que le taux quotidien de positivité des tests a atteint le mardi 22 juin 36,12% pour cent. La plupart des gouvernorats ont dépassé la moyenne nationale quotidienne:

Le gouvernorat de l’Ariana a enregistré 55,8 pour cent, Gafsa 55,6 pour cent, la Manouba 50,3 pour cent. Le taux varie dans le reste des régions entre 8,3 pour cent et 43,5 pour cent. Elle a souligné que la souche britannique mutée « Alpha », la plus répandue en Tunisie, a provoqué de nouvelles vagues d’infection par le Coronavirus dans le monde, notamment en Europe et en Amérique du Nord.

Selon de précédentes déclarations de responsables au ministère de la Santé, la souche mutée britannique est la plus répandue et la plus dominante en Tunisie comparée aux autres souches mutées, avec un pourcentage de plus de 90 pour cent. Dans le même contexte, Samoud a indiqué que la souche indienne mutée « Delta » (B1.617.2) affecte les groupes d’âge les plus jeunes, notant que 65% de la population indienne infectée par cette souche a moins de 45 ans. Selon elle, cette souche porte 3 mutations, dont certaines lui permettent d’échapper à la réponse immunitaire, et certaines d’entre elles provoquent une propagation rapide. Elle a souligné que cette souche s’est propagée en deux jours dans 70 pays. Selon Samoud, en Grande-Bretagne, 96 pour cent des nouveaux cas découverts sont des cas contaminés par cette souche. à Moscou, 90% des cas découverts de contamination sont de la souche « delta ».

« Parmi ses symptômes, des maux de tête et des douleurs musculaires, de la diarrhée, une perte de l’odorat et du goût et des symptômes similaires à ceux du rhume », a indiqué Samoud. Il est à noter que le comité scientifique de lutte contre le coronavirus s’est réuni, jeudi, à sept heures trente du matin pour examiner les résultats du séquençage génomique et les différentes mesures qui seront prises en conséquence