La Start-up Millesima Technologies annonce une levée de fonds de 1.5 million de dinars

MILLESIMA TECHNOLOGIES, start-up tunisienne, labellisée StartupAct, spécialisée dans la technologie de datas et flux vidéo en streaming et VOD, a annoncé une levée de fonds de 1,5 million de dinars . Des fonds levés auprès de BH Equity, société d’investissement à capital risque filiale de BH BANK, opérant dans le capital investissement depuis 1997 et d’une entreprise privée, qui vont contribuer au lancement de la plateforme MYVIOO, une plateforme qui permet aux entreprises et organismes d’avoir une ou plusieurs chaînes VOD (vidéos à la demande) et Streaming live, 100% personnalisables et privatives. L’accès aux chaînes peut être payant ou gratuit. Cette dernière permet notamment de proposer des espaces publicitaires gérés 100% par les propriétaires de la chaîne.

Grâce à cette levée de fonds, le paysage des technologies en Tunisie va faire un pas en avant, car, en 2022, la part de la vidéo dans le trafic internet mondial entre streaming et téléchargement de vidéos est de plus de 82%.

Diffuser, gérer et monétiser les vidéos LIVE & VOD est devenu une question impérative à l’entreprise afin de rentabiliser et impacter positivement son environnement. C’est à partir de ce constat que MYVIOO a vu le jour, créant la première plateforme du genre en Tunisie.