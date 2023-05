La startup tunisienne « nextProtein » désormais autorisée à commercialiser ses produits aux Etats-Unis

La startup tunisienne nextProtein est désormais enregistrée auprès de l’Administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments (Food and Drug Administration -FDA) et pourrait, ainsi, commercialiser ses produits sur le marché américain, a annoncé la jeune entreprise, la semaine dernière.

Fondée en 2015 par Syrine Chaalala et Mohamed Gastli, nextProtein, est spécialisée dans la production de composants alimentaires pour animaux à partir d’insectes. Elle a été lancée dans l’objectif d’aider à lutter contre la pénurie de terres et de ressources en utilisant des protéines d’insectes comme matière première.

L’entreprise s’est fixée pour mission d’apporter une solution au problème de gaspillage alimentaire à travers le développement de la recherche et développement pour une meilleure gestion des déchets alimentaires et leur réintégration dans la chaine alimentaire dans une démarche d’économie circulaire.

Son enregistrement à la FDA marque une autre étape importante dans la démarche de la jeune pousse vers les normes d’excellence, a indiqué la start-up, samedi, 13 mai 2023, dans un communiqué, réitérant son engagement à assurer le plus haut niveau de sécurité et de qualité.

Opérant à la fois depuis la France et la Tunisie, nextProtein a reçu l’autorisation de commercialiser ses produits à base d’insectes dans l’Union Européenne (UE) en 2020, devenant ainsi la première entreprise d’élevage d’insectes à produire en dehors de l’UE.

En novembre 2022, nextProtein a été honorée par la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, avec 7 autres startups innovantes. Elle a également reçu le prix du « Forum économique de la Francophonie Djerba 2022 » pour les 3 meilleures startups ayant le plus de potentiel pour être la prochaine licorne tunisienne.