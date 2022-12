La stratégie de développement de la capitale, thème d’une rencontre à Tunis

Le cadre stratégique pour le développement de la ville de Tunis à l’horizon 2050 est le thème d’une rencontre organisée mercredi avec la participation de plusieurs départements ministériels, associations et élus municipaux.

Les travaux de cette journée ont permis de passer en revue l’état d’avancement de la stratégie et le plan exécutif des projets qui y sont inscrits. Objectif : développer la capitale, ses commodités publiques, son infrastructure et la propreté de son environnement, à l’image des métropoles mondiales.

A cette occasion, les participants ont signé la charte de la ville de Tunis pour les associations, structures publiques administrations centralisées et décentralisées concernées par le développement local, en attendant l’adhésion d’autres parties qui désirent rejoindre cette initiative pour annoncer » un engagement de coopération » entre divers intervenants pour la réalisation de stratégies et plans visant à développer la capitale par l’amélioration des services tels que le logement, l’environnement et la culture, en plus de l’intégration sociale ET la création de projets économiques.

La charte encourage les projets inclusives durables et innovantes ainsi que l’économie solidaire et sociale et l’économie verte, tout en œuvrant au renforcement du rayonnement économique de la capitale au niveau mondial et à l’application des normes internationales en matière de santé, de lutte contre les maladies et de densité de la population pour offrir un cadre de vie meilleur aux habitants.

La présidente de la municipalité de Tunis, Souad Abderrahim a expliqué que cette rencontre a pour objectif de mettre en lumière la stratégie de la ville qui doit être élaboré entre 2021 et 2023, avant la mise en place d ‘un plan des projets qui seront exécutés dans le Grand Tunis entre 2030 et 2050.

Elle a assuré que cette stratégie sera élaborée selon une démarche participative et sur la base des études réalisées sur le terrain.

Cette rencontre est la deuxième du genre, a-t-elle précisé, ajoutant que quatre réunions ont déjà eu lieu entre experts.

De son coté le secrétaire général du réseau Med Cités Josep Canals Molina a fait savoir que le projet présenté au cours de cette rencontre fixe les orientations et objectifs recherchés par la municipalité de Tunis et ses partenaires. Il a ajouté que ce projet a pris forme après une longue réflexion et une large consultation à laquelle ont participé près de 11 mille personnes. Ce qui a abouti à identifier une série d’objectifs devant permettre à la ville d’être plus agréable à vivre.