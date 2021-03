L’ouverture de la ville de Tunis sur la mer, au centre d’une réunion

Le projet d’aménagement de la région de Tunis Marine et l’ouverture de la capitale sur la mer, a été au centre d’une réunion, tenue lundi après-midi, entre le ministre des Affaires locales et de l’Environnement par intérim, Kamel Doukh, et une délégation de la municipalité de Tunis, présidée par la maire de la ville de Tunis, Souad Abderrahim, en présence Riadh Hentati, PDG de Société d’Etudes et de Promotion de Tunis Sud (SEPTS).



Ce projet, dont les études ont été réalisées par la SEPTS, s’étendra sur une superficie de près de 7 hectares. L’idée consiste à faire profiter la ville de Tunis d’un accès à la mer.



Doukh a souligné, à cette occasion, l’importance de ce projet national, dans la mesure où il contribuera à impulser l’économie du pays. Il a affirmé, aussi, la nécessité d’identifier les moyens adéquats pour la réalisation des études préliminaires, notamment l’étude de faisabilité ainsi que les composantes du projet.

