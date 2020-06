La Tunisie a acheté 25 mille tonnes de blé tendre et 50 mille tonnes d’orge fourragère

La Tunisie a acheté, le 10 juin 2020, 25 mille tonnes de blé tendre et 50 mille tonnes d’orge fourragère, avec respectivement un prix de 215,9 dollars la tonne (environ 619 dinars) et 195,57 dollars la tonne (environ 561 dinars).

Ces quantités devront permettre à la Tunisie de répondre à la demande additionnelle du pays jusqu’au mois d’août ,selon les données de l’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI).

Ces quantités, sans tenir compte de la production locale, devront permettre la couverture des besoins du pays jusqu’à mi-octobre 2020, pour le blé tendre et fin septembre 2020, pour l’orge fourragère, compte tenu du stock stratégique estimé à deux mois de consommation.