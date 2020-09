Ghannouchi : La Tunisie a besoin de stabilité sociale et politique

Le président du parlement, Rached Ghannouchi, a indiqué, jeudi, en marge de la cérémonie de passation de pouvoirs, à Dar Dhiafa à Carthage, que la Tunisie a, aujourd’hui, plus que besoin d’une stabilité et d’une trêve sociale et politique eu égard aux nombreux défis qui se posent.

Ghannouchi a insisté sur l’impératif de resserrer les rangs autour du gouvernement pour relever les défis sanitaires, économiques et financiers et réaliser un « programme de salut national ».

La stabilité est essentielle pour le progrès du pays, a-t-il dit, relevant que l’alternance pacifique au pouvoir est un signe de maturité et de civisme, qui permettront à la Tunisie de « réaliser la prospérité ».

Pour Ghannouchi, « la culture de la liberté, de la démocratie et des droits humains qui prévalent, aujourd’hui, en Tunisie garantiront à notre pays un lendemain meilleur ».