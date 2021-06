El-Kamour : Une « réunion décisive » pour clore définitivement le dossier !

Une réunion devrait avoir lieu dans les jours à venir entre les représentants de la coordination d’El-Kamour et ceux du gouvernement pour mettre la dernière main à une issue convenue.

Un membre de la coordination, Dhaou Abderrahman, a, dans une déclaration à Assabahnews, exprimé l’espoir que cette rencontre permettra de tourner la page du dossier et la résolution des problèmes demeurés en suspens , faisant état de points de convergence et d’autres qu’il importe de régler.

Il a cité notamment la question des poursuites judiciaires civiles et militaires engagées et celle des recrutements à la société de plantation et de jardinage.