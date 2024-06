Hydrocarbures : L’Algérie et le Congo signent un mémorandum d’entente

L’Algérie et la République du Congo ont signé un mémorandum d’entente dans le secteur des hydrocarbures, portant dynamisation de la coopération bilatérale, notamment à travers l’établissement d’investissements par la Sonatrach au Congo, dans les domaines d’exploration et de services pétroliers, a indiqué un communiqué du ministère.

Le mémorandum a été signé à Brazzaville, par le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab et le ministre congolais des hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoua, en présence du ministre congolais de la Coopération internationale, de l’ambassadeur d’Algérie auprès de la République du Congo, des Présidents-directeurs généraux (Pdg) de Sonatrach et de Sonelgaz, ainsi que de cadres des deux ministères.

Ce mémorandum porte particulièrement sur «les opportunités d’investissement de la compagnie Sonatrach dans le secteur d’exploration du pétrole et du gaz dans la République du Congo, la coopération entre la société Sonatrach et la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), notamment en matière d’aval pétrolier, ainsi que la possibilité pour la Sonatrach et ses filiales d’intervenir, au Congo, en matière de services pétroliers et de fourniture d’équipements», lit-on dans le communiqué.