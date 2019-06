La Tunisie accueille le RightsCon, une première en Afrique et au Moyen-Orient

La Tunisie abritera du 11 au 14 juin la 8e Conférence internationale sur les droits de l’Homme à l’ère numérique, baptisée RightsCon, en présence de plus de 2.500 participants issus de 130 pays, dont 700 entreprises, gouvernements et associations représentées.

L’édition 2019 est la première du Moyen-Orient et d’Afrique. Elle traitera des questions de l’intelligence artificielle, l’automatisation, la protection des données, la technologie au service du bien public, la sécurité de la confidentialité et de la surveillance, la cybercriminalité et du cryptage, le harcèlement en ligne, ainsi que du discours haineux et violent et l’extrémisme.

Les géants de la technologie et les organisations travaillant sur Internet comme Google, Microsoft, Mozilla Corporation, Twitter, accès Internet privé, Facebook, Fondations Open Society, Vodafone et autres feront les gros titres de l’événement.

Appelée à l’origine par la Conférence sur les droits de l’homme dans la Silicon Valley, RightsCon alternait entre San Francisco et une autre ville mondiale. Désormais, RightsCon est un événement annuel qui se déplace chaque année dans de nouvelles villes hôtes du monde entier, qui sont des centres puissants pour la technologie et les droits de l’homme.