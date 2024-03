La Tunisie au plus grand salon international de la technologie industrielle 4.0 

La Tunisie participe pour la première fois avec un pavillon spécial au plus grand salon international de technologie industrielle « Hanovre » qui sera organisé en Allemagne du 22 au 26 avril 2024.

La participation tunisienne s’inscrit dans le cadre de l’initiative « Vers une industrie intelligente 4.0 en Tunisie », soutenue par l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ Tunisie) et l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et en coordination avec l’ambassade de Tunisie en Allemagne.

La cheffe de cabinet du ministère de l’Industrie, Ahlem Beji, lors d’une conférence de presse consacrée à l’annonce officielle de la participation de la Tunisie au Salon international des technologies industrielles « Hanovre »,

La participation à cet événement à travers un pavillon tunisien distinctif est une opportunité pour les entreprises industrielles tunisiennes de suivre l’évolution technologique, a expliqué la cheffe de cabinet du ministère de l’Industrie, Ahlem Beji notant que les thèmes de l’exposition sont en harmonie avec les objectifs de la Stratégie nationale pour l’industrie et le renouveau à l’horizon 2035.

Une passerelle vers l’industrie intelligente 4.0

Elle a souligné que la Tunisie s’emploie à encourager la transition vers l’industrie intelligente 4.0, en sensibilisant à l’importance de l’industrie intelligente dans le domaine industriel, ainsi qu’en s’orientant vers la focalisation sur la marque LABEL4.0.

De même, elle a fait savoir que la participation de la Tunisie à la Foire internationale de Hanovre s’inscrit dans le cadre de la promotion des entreprises industrielles tunisiennes vers l’adoption de l’industrie intelligente 4.0, d’autant plus que la Tunisie pays regorge de nombreux éléments qui renforceraient l’orientation de l’industrie intelligente, notant dans le même contexte qu’il existe trois entreprises industrielles tunisiennes intelligentes 4.0 actives dans les domaines des industries pharmaceutiques, alimentaires et textiles.

Cet événement mondial verra la participation d’une délégation tunisienne composée des acteurs industriels les plus importants dans les domaines de l’innovation et de l’industrie intelligente 4.0. Le pavillon tunisien sera axé sur l’espace de l’écosystème numérique sous le thème « Smart Industry 4.0 », avec la participation de 10 petites et moyennes entreprises et start-ups spécialisées dans le domaine de l’innovation, de l’innovation et des technologies intelligentes de l’industrie 4.0.

La participation de la Tunisie au salon de Hanovre vise à promouvoir l’industrie et la Tunisie en général, en tant que site qui attire les investissements industriels, en particulier à la lumière de la présence d’une infrastructure technologique importante et avancée, en plus d’introduire le système tunisien dans les domaines de l’innovation et de l’industrie intelligente 4.0, en particulier avec les entreprises et organisations allemandes et européennes, en plus de nouer des relations industrielles, académiques et de partenariat stratégique avec les institutions et organisations internationales participant à cette exposition.

4000 exposants et 300 start-ups

La Foire de Hanovre enregistrera la participation de plus de 4 000 exposants et 300 start-ups, et environ 14 000 produits seront exposés.

Environ 130 000 visiteurs sont attendus à l’exposition, qui présentera les dernières technologies principalement liées aux domaines de l’industrie intelligente 4.0, de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage automatique, de la production sans carbone, de l’énergie et de l’hydrogène vert.

La Tunisie participe à ce salon international depuis 2019 en organisant des visites de délégations composées de propriétaires de petites et moyennes entreprises industrielles et de start-ups, ainsi que de partenaires de l’initiative « Vers une industrie intelligente 4.0 en Tunisie », dans le but d’échanger des expériences et des expertises avec des exposants internationaux dans des domaines liés aux compétences et technologies nouvelles et modernes au niveau international.

Avec le soutien de l’Union européenne, cet événement s’est accompagné de l’initiative spéciale « Emploi décent pour une transition équitable » du ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et en coordination avec l’Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ Tunisie) et l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI).