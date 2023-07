La Tunisie cherche à doubler ses exportations alimentaires vers l’Asie

Quel potentiel d’exportation des produits agroalimentaires sur les marchés Asiatiques ? C’est le thème retenu, vendredi 21 juillet 2023, pour les matinales de l’export au CEPEX.

Ce fut l’occasion d’exposer les opportunités d’exportation des produits agroalimentaires sur les principaux marchés asiatiques, le mode d’approche de ces marchés ainsi que les aspects pratiques pour y accéder. Animé par un panel de hauts responsables et d’experts internationaux qui ont partagé leurs savoir-faire et leurs expériences en matière d’accès au marché asiatique, cet évènement s’inscrit dans la continuité de l’organisation des matinales de l’export au titre de l’année 2023.

Rappelons que la deuxième session du Forum économique organisé par le CEPEX en mai 2023 a été une tentative de maintenir et de mettre en réseau des relations professionnelles bilatérales entre 70 hommes d’affaires et responsables économiques de Corée et environ 200 propriétaires d’entreprises tunisiennes.

Le directeur de la coopération entre pays arabes et asiatiques, Bechir El May, a indiqué, que la concentration des exportations tunisiennes sur certains produits, dont les plus importants sont les dérivés du phosphate, et dans une moindre mesure les dattes, l’huile d’olive, les minéraux et les produits de la mer (spécialement destinés au Japon), a atteint 4,2%.

D’autre part, la diversité au niveau des importations, s’incarne principalement dans les produits et équipements électroniques, dans les fibres et les tissus qui sont des produits primaires des métaux et des automobiles, atteignant un taux de 17%.

La Tunisie exporte sur 12 marchés asiatiques

Le président directeur général du Centre de promotion des exportations, Mourad Ben Hassine, a indiqué à African Manager, en marge de la cinquième réunion sous le thème des perspectives d’exportation des produits de l’industrie alimentaire sur les marchés asiatiques, que la Tunisie exporte en effet vers 12 marchés asiatiques, principalement des produits alimentaires et agricoles, ajoutant que la valeur des exportations en matières agricoles et alimentaires en 2022 s’élevait à environ 300 millions de dollars.Toutefois, plusieurs opportunités peuvent être exploitées pour doubler la proportion de ces exportations presque cinq fois pour atteindre 1,6 million de dollars, si l’obstacle des « procédures sanitaires et phytosanitaires complexes » est surmonté, tel qu’il l’a décrit, dans les pays du monde dans son ensemble, mais surtout sur le marché asiatique.

Une moyenne de 2,5 millions DT

Ben Hassine a ajouté que les problèmes liés aux « mesures sanitaires et végétales » peuvent être résolus en réduisant les droits de douane et en révisant les accords commerciaux pour donner plus de possibilités de promouvoir les produits tunisiens sur les marchés asiatiques, soulignant qu’il existe une forte demande du marché chinois pour plusieurs produits tunisiens, et, qu’en coopération avec le ministère du Commerce, une plateforme électronique sera développée pour l’enregistrement des produits alimentaires tunisiens, ainsi que des négociations avec la partie chinoise pour développer des ratios d’exportation vers elle.

Le responsable a, d’autre part, expliqué qu’en général, la Tunisie exporte plusieurs matières vers le marché asiatique à hauteur de 2,5 millions de dinars tunisiens en général, y compris les produits phosphatés.

Fin 2023, participation aux expositions promotionnelles

Le PDG a annoncé l’existence d’un plan d’action pour l’année 2023 visant à promouvoir les produits tunisiens sur le marché asiatique, comprenant une exposition en Inde et une autre en Indonésie, ainsi que la participation à une exposition en Corée du Sud pour la première fois, afin de parvenir à un positionnement plus important des produits tunisiens sur ces marchés.

Ils’agit aussi de faciliter et de soutenir un certain nombre d’entreprises à être présentes sur les marchés asiatiques et à exploiter plusieurs marchés pour les musulmans à travers la marque de conformité halal pour présenter les produits tunisiens.