La Tunisie condamne l’agression israélienne contre Gaza

La Tunisie a condamné l’agression brutale contre la bande de Gaza assiégée, qui a fait de nombreux martyrs, dont des enfants, et des dizaines de blessés.

Une déclaration du ministère tunisien des Affaires étrangères a de nouveau appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités juridiques et morales envers le peuple palestinien, soulignant la nécessité de lui fournir la protection internationale nécessaire, de faire face aux crimes de l’occupant et de l’empêcher d’agir comme une force au-dessus de la responsabilité et des conventions internationales.

La déclaration a affirmé le ferme engagement de la Tunisie à continuer à défendre le droit des Palestiniens à mettre fin à l’occupation et à établir l’Etat du peuple palestinien.