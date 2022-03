La Tunisie condamne les attaques contre des installations vitales en Arabie saoudite

La Tunisie a fermement condamné, lundi, les attaques perpétrées contre des installations économiques et civiles au Royaume d’Arabie saoudite.

Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, la Tunisie réaffirme sa « pleine » solidarité avec le Royaume d’Arabie saoudite, assurant qu’elle se tient à ses côtés contre toute menace qui porterait atteinte à sa sécurité, à la stabilité de la région et viole les lois et les coutumes internationales ».

Selon l’agence de presse saoudienne (SPA), une attaque, depuis le Yémen, a visé une installation du géant pétrolier Aramco à Jizan, dans le sud de l’Arabie saoudite.

Une usine de désalinisation à Al-Shaqeeq a été également touchée ainsi qu’une centrale électrique de Dhahran Al-Janoub, près de Jizan. La SPA a publié des photos et une séquence clip vidéo montrant des pompiers luttant contre un incendie sur le site.