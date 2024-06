La Tunisie donne une impulsion décisive aux  échanges commerciaux avec l’Afrique

La coopération avec l’Afrique revêt une importance stratégique majeure pour la Tunisie, tant sur le plan économique que politique. En favorisant des partenariats solides avec les nations africaines, la Tunisie peut bénéficier d’opportunités économiques significatives, stimulant ainsi la croissance et le développement, alors que le monde entier semble faire les yeux doux au continent africain.

La Tunisie, comme plusieurs autres pays, aspire à développer sa coopération et ses échanges commerciaux et économiques avec l’Afrique. Mais si la Tunisie fait bel et bien partie de ce continent, elle a toujours orienté ses stratégies vers le nord et vers des partenaires dits classiques. Aujourd’hui, il est grand temps de choisir un modèle d’ouverture aux pays africains subsahariens.

Cette ouverture a été confirmée par les nombreux accords de libre-échange signés avec le continent africain au cours de la dernière décennie, sauf que pour les économistes, ces efforts restent en deçà des attentes tant que des pays concurrents ont déjà conquis ce marché hautement prometteur. Si, sur le plan économique, les échanges avec le continent se sont développés, d’autres aspects sont à la traîne notamment en ce qui concerne les liaisons aériennes et les représentations diplomatiques dans certaines capitales africaines.

Selon les données récemment annoncées par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), les échanges commerciaux entre la Tunisie et les pays d’Afrique subsaharienne ont affiché une hausse notable en 2023, année au cours de laquelle les exportations vers les pays de l’Afrique subsaharienne ont atteint 1528,4 Millions de dinars (MD) contre 1541,6 MD en 2022 enregistrant ainsi, une légère baisse de 1%. Elles représentent 3,5% du total des exportations.

Le Sénégal est le premier client de la Tunisie dans la région de l’Afrique subsaharienne avec une part d’exportation de 17,5% suivi par la Côte d’Ivoire (13,2%), le Cameroun (7,8%), la Guinée (6%), le Gabon (5,5%), le Burkina Faso (4,6%) et l’Afrique du Sud (4,2%). Potentiel d’exportation inexploité Les exportations du secteur Industries Diverses (BTP, papiers hygiéniques, industrie chimique, …) accaparent 44% du total des exportations tunisiennes vers les pays cette région suivi du secteur des Industries Mécaniques et Electriques (33%), et du secteur des Produits agricoles et industries Agroalimentaires (22%).

La Tunisie dispose d’un potentiel d’exportation inexploité vers les pays de l’Afrique subsaharienne de 472 Millions de dollars, selon le CEPEX.

Les pays de l’Afrique subsaharienne possédant le potentiel d’exportation le plus élevé sont le Sénégal, avec un potentiel de 65 Millions de dollars, la Côte d’ivoire (50 Millions de dollars), l’Ethiopie (42 Millions de dollars), la Guinée (37 Millions de dollars) et le Burkina Faso (28 Millions de dollars). Il n’est jamais trop tard pour bien faire. Après avoir tourné le dos à l’Afrique saharienne pendant la présidence de Ben Ali, la Tunisie post-révolution semble déterminée à mettre les bouchées doubles pour rattraper le temps perdu. Parmi les obstacles majeurs au développement des échanges avec ces pays, on peut citer la faiblesse des liaisons maritimes et aériennes régulières, ainsi que l’absence des banques tunisiennes pour accompagner les exportateurs contrairement à d’autres pays africains comme le Maroc. Un détail piquant : seule la filiale tunisienne d’une banque marocaine a accepté jusqu’à présent d’assister les entreprises tunisiennes dans la prospection des marchés africains(…).