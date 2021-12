La Tunisie entamera bientôt les négociations avec le FMI

La Tunisie entamera bientôt les négociations avec le Fonds monétaire international(FMI)», a annoncé, la ministre des Finances, Sihem Boughdiri, ajoutant que les consultations entre le gouvernement tunisien et l’Institution de Bretton Woods ont déjà commencé .

Dans une déclaration aux médias, à l’occasion de l’ouverture, jeudi soir, de la 35ème édition des journées de l’entreprise, elle a exprimé le souhait de parvenir à un accord avec le FMI.

Et de poursuivre que «les mesures sur lesquelles le gouvernement travaille aujourd’hui devront booster la croissance, inciter les investissements et soutenir les entreprises confrontées à des difficultés en raison de la situation économique et financière difficile que connait le pays».

Dans ce contexte, la ministre a avancé que les entreprises touchées par la pandémie du Corona virus seront concernées par les mesures de la loi de finances 2022.

« Le ministère des Finances œuvre à identifier des solutions à la situation économique difficile et à la situation des finances publiques que connaît le pays, tout en préparant un programme pour les grandes réformes », souligne encore la ministre des finances.

Elle a fait savoir que la loi des finances 2022(LF 2022) vise à mobiliser des ressources financières pour le budget sans augmenter la pression fiscale, ni directe ni indirecte sur les personnes physiques et les sociétés.

La LF 2022 comporte, également, des mesures relatives aux réformes fiscales, à la lutte contre la contrebande et l’économie parallèle, ainsi qu’à la numérisation de l’administration et à l’incitation au paiement numérique.

La 35ème édition des journées de l’entreprise se tient, du 9 au 11 décembre 2021 à Sousse, sur le thème « L’entreprise et la République : une reconstruction commune ».