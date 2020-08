La Tunisie envoie deux avions militaires chargés d’aides au Liban

Le président de la République Kais Saied a ordonné mercredi l’envoi d’urgence de deux avions militaires chargés d’aides alimentaires et de médicaments au Liban.

Il a, également, ordonné de dépêcher une équipe médicale au Liban et proposé l’accueil de cent blessés, pour être pris en charge dans des hôpitaux Tunisiens (l’hôpital militaire et autres établissements).

C’était lors de son entretien au Palais de Carthage avec le ministre de Défense Imed Hazgui, le ministre des Affaires sociales et ministre de la Santé par intérim Habib Kchaou.

Une rencontre dédiée à l’examen des moyens de soutenir le Liban suite aux explosions survenues mardi dans la capitale libanaise.

L’entretien a été l’occasion de réitérer la solidarité de la Tunisie avec le peuple libanais frère en cette tragique épreuve et son engagement à se tenir à son côté en cette conjoncture qui commande de renforcer la solidarité et l’entraide entre les peuples, peut-on lire dans un communiqué de la présidence de la République.

Mardi, deux violentes explosions sont survenues dans le port de Beyrouth, faisant une centaine de morts et des milliers de blessés, selon un dernier bilan.