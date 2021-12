Distribution des aides au profit des famille nécessiteuses dans différentes régions du pays

L’union tunisienne de solidarité sociale (UTSS) a poursuivi la distribution des aides au profit des familles nécessiteuses notamment dans les régions enregistrant actuellement des intempéries à savoir dans le nord-ouest et à Kasserine. Ces aides s’inscrivent dans le cadre du programme national de lutte contre la vague de froid pour l’année en cours, a précisé mardi à la TAP Mounir Hajji, directeur général de l’union. Des aides ont été mobilisées d’une valeur de 4.1 millions de dinars dans le cadre du programme national de lutte contre la vague de froid, dont le processus de distribution a démarré depuis le 09 novembre courant, a encore ajouté la même source. Près de mille familles nécessiteuses dans les gouvernorats du nord-ouest (Béjà, Jendouba, Siliana, Kef,) ainsi que à Kasserine bénéficieront des chauffages et des bouteilles de gaz afin de pouvoir résister au froid en cette période de l’année. Près de 15 mille familles nécessiteuses dans différents gouvernorats, profiteront des aides de l’UTSS, a encore signalé le directeur. Il s’agit de 30 mille couvertures, 4 mille matelas, 300 de produits alimentaires, 300 mille articles de vêtements et 30 mille paires de chaussures, a dit Mounir Hajji. Les aides sont distribuées aux nécessiteux dans différentes régions selon les quotas mobilisés conformément au taux de la pauvreté et le nombre des familles inscrites au programme Amen social. Une réserve stratégique supplémentaire dans chaque gouvernorat d’une valeur de 860 mille dinars, a été également mise en place par l’UTSS. Cette réserve consiste, selon la même source en 300 couvertures, 100 matelas, 3tonnes de produits alimentaires, 2 mille articles d’habillement, et 200 paires de chaussures, stockés dans le dépôt des urgences dans la délégation de Ain Drahem (gouvernorat de Jendouba) qui enregistre de fortes intempéries, a encore souligné le responsable.

