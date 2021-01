La Tunisie et le FMI : C’est reparti mais pour un « programme de réformes économiques précis »

La Tunisie et le Fonds monétaire international (FMI) ont convenu de la mise en place d’un programme de réformes économiques précis, qui s’adapte à la vision et aux priorités du gouvernement, ainsi qu’à ses capacités financières et ce lors d’une rencontre virtuelle tenue vendredi soir, entre le chef du gouvernement, Hichem Mechichi et une mission d’experts du Fond.

- Publicité-

« Mechichi a noté, à cette occasion, que la Tunisie s’apprête à lancer des réformes économiques et sociales structurelles, après avoir mis en place les institutions et les instances qui confortent le processus démocratique « , a fait savoir la présidence du gouvernement, dans un communiqué.

La mission d’experts du FMI a salué, de son côté, la détermination de la Tunisie à respecter tous ses engagements, et la volonté du gouvernement d’instituer des réformes structurelles en mesure de soutenir l’économie.

Ont pris part à cette rencontre à distance, le ministre de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement, Ali Kooli, et le conseiller économique auprès du chef du Gouvernement, Abdessalem Abassi.