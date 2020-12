La Tunisie invitée par l’Ukraine au sommet inaugural de la plate-forme de Crimée

L’Ukraine a invité la Tunisie à participer au sommet inaugural de la plate-forme de Crimée. Cette question a été discutée lors des consultations politiques qui ont eu lieu entre les ministères des affaires étrangères de l’Ukraine et de Tunisie au niveau des chefs de diplomatie, le 8 décembre dernier.

- Publicité-

Au cours de ces consultations, les deux parties ont discuté des mesures pratiques à prendre pour renforcer le développement de la coopération ukraino-tunisienne dans les domaines, politique, commercial, ceux des investissements et de l’éducation.

La partie tunisienne a réaffirmé sa volonté de développer davantage la coopération bilatérale avec l’Ukraine et a noté l’existence d’un potentiel important à cet effet. La partie tunisienne, en particulier, est intéressée par une coopération à long terme dans le domaine de la sécurité alimentaire. Au cours des neuf premiers mois de 2020, la Tunisie est devenue le troisième partenaire commercial de l’Ukraine en Afrique, après l’Égypte et le Maroc.

Pour rappel, le précédent cycle de consultations politiques entre les ministères des affaires étrangères de l’Ukraine et de la République tunisienne a eu lieu à Tunis en octobre 2018.

Le volume total des échanges de biens et de services entre l’Ukraine et la Tunisie en janvier-septembre 2020 s’est élevé à 307,6 millions de dollars. Les exportations ukrainiennes se sont élevées à 298,4 millions USD et les importations de Tunisie à 9,2 millions USD.

Comme indiqué, le 23 septembre, le président Volodymyr Zelensky a présenté le concept de la plate-forme internationale pour la Crimée aux Nations unies et a invité les partenaires internationaux à se joindre à l’initiative de désoccupation de la Crimée. Lors du sommet Ukraine-UE du 6 octobre, l’Union européenne a confirmé qu’elle était prête à prendre une telle initiative. L’Ukraine coordonne cette question au niveau des gouvernements nationaux des États de l’UE.

Le sommet de la plate-forme de Crimée aura lieu à Kiev en mai 2021.