La Tunisie négociera avec le FMI et demanderait des facilités de financement

La Tunisie engagera des discussions avec le Fonds monétaire international dans les semaines à venir et pourrait demander davantage de facilités de financement, a déclaré un haut fonctionnaire du FMI, cité par Reuters.

La Tunisie a convenu avec le fonds en avril d’emprunter 743 millions de dollars pour aider à contrer le chaos économique causé par la pandémie de coronavirus après l’expiration d’un précédent programme de prêt à long terme du FMI.

« Ils peuvent demander – ils ne l’ont pas encore fait – ils peuvent demander d’autres facilités de financement », a déclaré à Reuters Jihad Azour, directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du FMI.

La Tunisie s’attend à ce que son économie se contracte de 7 % cette année et à ce que son déficit budgétaire augmente jusqu’à 14 % du produit intérieur brut (PIB). Elle a reçu un soutien financier de l’Union européenne et de la Banque mondiale.

Même avant la pandémie, la Tunisie avait pâti d’un mauvais bilan économique, avec une croissance lente, un taux de chômage élevé et des services publics en déclin, depuis 2011.