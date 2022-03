La Tunisie participe au salon ‘’ SIAL AMERICA’’, aux Etats-Unis

Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) conduit actuellement la participation Tunisienne à la première édition du salon « SIAL AMERICA » qui se tient du 22 au 24 mars 2022ة au Convention Center de Las Vegas aux Etats-Unis. Couvrant près de 93m2, le pavillon de la Tunisie a regroupé 10 exposants Tunisiens opérant dans le secteur agro-alimentaire et spécialisés notamment dans les filières de l’huile d’olive, de conserves alimentaires (thon, sardines, harissa), de dattes, de fromages… »Ces exposants ont mené des contacts prometteurs avec des visiteurs professionnels émanant de plus de 55 pays étrangers », a indiqué le Cepex. »La participation Tunisienne à ce salon a permis de mettre en valeur une offre assez exhaustive de produits tunisiens et de promouvoir les atouts de la Tunisie sur un marché qui présente de réelles opportunités d’exportation ». A noter que le salon international de l’alimentation (SIAL America 2022) est organisé par ‘’Comexposium’’, un des leaders mondiaux de l’événementiel, propriétaire de l’incontournable marque ‘’SIAL’’, le plus grand réseau de salons agroalimentaires au monde. Les organisateurs du salon estiment que cette manifestation deviendra le premier grand salon généraliste consacré à l’alimentation, pour un marché américain de l’agroalimentaire et des boissons estimé à 1 500 milliards de dollars.