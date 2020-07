La Tunisie réaffirme sa présence aux missions de maintien de la paix dans le monde

La Tunisie réaffirme sa détermination à renforcer sa présence aux missions de maintien de la paix dans le monde, indique un communiqué du ministre des Affaires étrangères, rendu public ce mercredi.

La première participation de la Tunisie aux opérations de maintien de la paix remonte au 15 juillet 1960. Durant cette date, et en dépit d’une armée nationale, fraichement créée, la Tunisie a déployé une unité de casques bleues au Congo, composée de 2261 militaires soit le tiers de l’armée nationale dans ce temps.

D’après la même source, la Tunisie est parmi les premiers pays à participer aux missions de maintien de la paix dans le monde.

Depuis l’indépendance, elle a participé à 24 missions de maintien de la paix sous la bannière de l’Organisation des Nations-Unies, ou de l’Union africaine, notamment au Congo, au Cambodge, en Somalie, en Afrique du Sud, à Haïti…

Au total, plus de dix mille militaires tunisiens y ont participé.

Actuellement, la Tunisie participe à cinq missions en Afrique (Mali, République démocratique du Congo, Centrafrique, Soudan du Sud et Darfour) et à une autre à Haïti.

Selon le département des Affaires étrangères, la participation de la Tunisie aux efforts de maintien de la paix, traduit l’engagement de la Tunisie à ouvrer sans relâche au service de la paix et la sécurité dans le monde et à enraciner les valeurs d’entraide, de solidarité et de coopération.