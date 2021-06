La Tunisie recevra huit avions d’entraînement T-6C en 2022

Textron Aviation Defense fournit des articles à long terme pour soutenir la livraison de huit avions d’entraînement T-6C Texan II à la Tunisie.

- Publicité-

Les travaux relatifs à ce contrat FMS de 12,49 millions de dollars, attribué par le Centre de gestion du cycle de vie de l’armée de l’air, seront réalisés à Wichita, au Kansas, et devraient être achevés d’ici octobre 2022.

Le T-6C est équipé d’un seul turbopropulseur PT6A-68A. L’appareil est doté d’un affichage tête haute, d’une suite avionique avancée Esterline CMC Cockpit 4000, d’un système de gestion de vol double intégré et d’un système de navigation GPS/INS.

Shephard Defence Insight indique que le système de mission est capable de générer des cibles air-air simulées et de marquer des points contre le largage de munitions air-sol simulées.

La Tunisie a besoin de nouveaux avions d’entraînement pour rajeunir sa flotte vieillissante et lui permettre de continuer à former des pilotes pour soutenir les missions de contre-terrorisme et de sécurité des frontières.