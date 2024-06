La Tunisie reçoit des offres pour l’achat de blé tendre

Le prix le plus bas proposé dans le cadre de l’appel d’offres international lancé vendredi par l’Office tunisien des céréales pour l’achat d’environ 50 000 tonnes de blé tendre serait de 267,64 dollars la tonne c&f pour les approvisionnements d’origine facultative, selon les premières évaluations des négociants européens, cités par Reuters .

L’offre aurait été soumise par la maison de commerce Finagrit pour la totalité des 50 000 tonnes.

Aucun achat n’a encore été signalé et les offres sont encore à l’étude, ont-ils déclaré. Les rapports reflètent les évaluations des négociants et d’autres estimations des prix et des volumes sont encore possibles ultérieurement.