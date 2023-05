Au cours des trois premiers mois de l’année 2023, la Tunisie se positionne en tant que 8ème fournisseur de l’UE en habillement avec une part de marché de 3,06%, selon l’analyse du Centre technique du textile (CETTEX) publiée, mercredi.

Les exportations tunisiennes vers l’Union Européenne enregistrent une hausse remarquable de +16,28% par rapport aux 3 mois de 2022, précise la même source, ajoutant que la Tunisie a enregistré une croissance à deux chiffres sur les principaux marchés classiques de l’UE sauf pour l’Espagne (-2,58%).

Une croissance significative a été enregistrée par la Tunisie sur le marché allemand (+31,19%), outre l’ancrage de sa position sur la France et l’Italie en tant que fournisseur d’habillement respectivement au 3ème et au 4ème rang.

La valeur des importations européennes d’habillement a atteint 21,817 milliards d’euros et marque une légère régression de -0,65% par rapport à la valeur enregistrée durant les trois premiers mois de 2022.

Principaux fournisseurs de l’UE en Habillement

La Chine demeure le premier fournisseur de l’Europe, mais globalement, la majorité des pays fournisseurs enregistre une baisse de leurs exportations vers l’UE. La Tunisie et le Maroc affichent un positionnement respectable sur le marché européen malgré une concurrence rude et non équitable.

Certains pays fournisseurs subissent les conséquences de la guerre entre la Russie et l’Ukraine à savoir l’inflation dans la zone euro, la majoration du coût de l’énergie et du transport… Ces effets ont eu un impact sur leurs chiffres d’affaires à l’exportation comme la Chine (-14,04%), la Turquie (-8,83%), le Cambodge (-1,98%), le Sri Lanka (-12,68%) et l’Indonésie (-2,83%).

Pour conclure, le rapport souligne que l’agilité et la résilience des entreprises du secteur TH leur permettent de résister d’une part à une concurrence dure et âpre…et d’autre part, à conduire des stratégies de repositionnement sur des articles haut de gamme et de petites quantités.

La Tunisie tente de surmonter ainsi les conséquences de la crise économique en Europe (inflation, baisse de consommation,…), précise la même source.

Et de poursuivre que ces efforts constants lui permettent aujourd’hui de se classer en tant que 8 fournisseur de l’UE en habillement durant les trois premiers 2023 avec une part de marché de 3,06%.

L’attractivité du site de production tunisien pour les donneurs d’ordres européens peut être renforcée à la faveur de la nouvelle stratégie de l’UE qui vise le développement durable à travers un nouveau business model (Economie Circulaire, l’exigence du passeport digital de chaque produit, la réduction de l’empreinte carbone de chaque produit,…), indique le Cettex.

Et d’ajouter que cette nouvelle stratégie qui constitue un défi et une opportunité pour notre secteur, requiert la mise en place d’un plan d’action rapide (Quick wins) basé sur les éléments suivants: Amélioration du cadre réglementaire pour encourager les investissements Green et Blue, faciliter le Transfert de la technologie et le renforcement des capacités (Transfert de savoir-faire).