La Tunisie sur la liste des Britanniques pour de gros investissements

Liam Fox, secrétaire d’État au Commerce international britannique, effectue actuellement une visite de quatre jours en Égypte, au Maroc et en Tunisie afin de mettre en évidence les nombreuses possibilités de commerce et d’investissement dans la région.

Le responsable a initié sa tournée en Egypte, où il avait signé un accord avec le gouvernement égyptien pour construire et exploiter un nouveau système de monorail, y compris la fourniture de matériel roulant et une nouvelle ligne de train au Caire.

La valeur totale de l’accord de construction et d’ingénierie est d’environ 2,5 milliards de livres sterling, en plus d’un contrat d’exploitation et de maintenance d’une valeur d’environ 1,4 milliard de livres sterling.