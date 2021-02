La Turque TAV, aurait fait saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Tunisair

Selon une information, rapportée ce soir du mercredi 17 février 2021 par la radio privée tunisienne Mosaïque dans ses brèves de 21 heures, la branche tunisienne de la société de transport aérien turque TAV, aurait fait une saisie conservatoire sur tous les comptes bancaires de Tunisair, manifestement pour défaut de paiement d’une dette antérieure de Tunisair pour le compte de TAV Tunisie dont le montant serait estimé à 28 MDT. Selon la même source de cette radio privée, un huissier notaire serait allée ce jour au siège social de Tunisair, pour l’informer de cette saisie conservatoire.

Il n’est pas exclu de penser que cette saisie, pourrait être provoquée par la déclaration, ce jour, par le ministre tunisien du transport que Tunisair pourrait ne pas être capable de payer ses salaires et ses fournisseurs. Pour ce qui de la dette que TAV réclame auprès de Tunisair, on sait qu’elle avait fait l’objet, depuis le 25 décembre 2020, d’une séance de travail, tenue par le ministre du Transport et de la logistique Moez Chakchouk. Au menu, la situation financière de TAV, la société turque qui exploite l’aéroport d’Enfidha et de Monastir. L’OACA (Office de l’aviation civile et des aéroports), et Tunisair étaient de la partie.