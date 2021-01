Les dettes de la TAV, et le laxisme de l’OACA et du gouvernement avec le turc TAV

Le 25 décembre dernier, une séance de travail se tenait sous la houlette du ministre du Transport et de la logistique Moez Chakchouk. Au menu, la situation financière de TAV, la société turque qui exploite l’aéroport d’Enfidha et de Monastir. L’OACA (Office de l’aviation civile et des aéroports), et Tunisair étaient de la partie.

Première information donnée dans le communiqué du ministère rendant compte de la rencontre, c’est « l’incapacité de TAV à payer une partie des salaires de ses employés de l’aéroport de Monastir ». Et bizarrement, c’est le ministère et donc l’Etat tunisien qui a donné les concessions à l’opérateur turc pour exploiter les deux aéroports d’Enfidha et de Monastir, qui explique cette incapacité par les répercussions de la pandémie du Coronavirus comme si l’Etat tunisien en était responsable, ou même de se soucier que les investisseurs, turcs et autres, n’aient reçu aucun dividende depuis 12 ans comme l’indiquait en 2019 un communiqué de la TAV.

– TAV refuse de payer les primes des agents de l’OACA à Monastir

Ce que peu de Tunisiens savent, c’est que l’Etat tunisien, à travers son entreprise qui est l’OACA, avait accordé à TAV le privilège de lui mettre à disposition des employés de l’OACA pour travailler à l’aéroport de Monastir.

Moins connu encore, malgré un long sit-in devant le siège de leur employeur, le fait que l’employeur direct des agents de l’OACA qu’est le Turc TAV, ne paie plus les salariés mis à la disposition de l’aéroport de Monastir. L’information nous a été donnée par le SG du syndicat dudit aéroport, qui n’est pas sûr que ce soit le cas de tous les employés propres à la TAV. Pour lui, ce qui l’intéresse, c’est que « l’OACA n’assure pas le suivi de l’application du cahier des charges de la concession », déclare Faouzi Borjini à Africanmanager, en parlant du paiement des agents de l’OACA mis à la disposition de TAV sous contrat.

Et le SG du syndicat, qui évoque, par ailleurs, la nette détérioration de la qualité des services de l’aéroport de Monastir que gère l’opérateur turc, de préciser que « la TAV n’a pas versé à ses employés, ni la prime de rendement, ni le 13ème mois, leur bouffant ainsi leurs dus financiers, ou l’équivalent de plus de 1,8 MDT » qui seraient des composants de leurs salaires, et dont « l’OACA est garant du paiement, comme pour le reste de ses agents dans le reste des aéroports. Or, l’office est tenu d’adresser une mise en demeure à la TAV, et si cette dernière ne verse pas l’argent des agents c’est contractuellement à lui de le faire, les agents de la TAV étant les siens même mis à la disposition de TAV et pas de façon volontaire », précise encore Borjini, citant à ce propos l’article 3 du cahier des charges, qui doute même que le ministère des Domaines de l’Etat ait jamais adressé une quelconque mise en demeure à l’opérateur turc pour exiger les redevances annuelles de la concession des deux aéroports, ce qui ferait de TAV un opérateur gratuit. Africanmanager a d’ailleurs essayé de prendre contact téléphonique et par SMS avec les services de communication de TAV pour s’expliquer sur ces manquements, vainement ! TAV préfère se murer dans le silence. Chez l’OACA que nous avions pu contacter, on assure en substance que « il s’agit du personnel de l’aéroport de Monastir dont la concession inclut aussi le personnel, selon la convention signée depuis 2008 avec la TAV qui s’était engagée par contrat de payer ce personnel selon les mêmes avantages et statut que ceux de l’OACA ». Et la direction de l’office de nous assurer que, « nous n’allons rien payer, car c’est à la TAV de le faire, comme le stipulent les contrats et les termes de l’appel d’offre pour la concession », point à la ligne.

– TAV fait chanter l’OACA par la dette de Tunisair, dit le syndicat

Tout cela pourrait être normal pour une entreprise impactée par le Covid-19 et qui connaît des difficultés financières. « Sauf que ce que nous avions compris, c’est que le ministère du Transport a promis à la TAV- qui en a fait la demande en prétextant le cas de force majeure- de lui verser une partie de l’argent que Tunisair doit à la TAV, et a lié le versement des rémunérations des agents de l’OACA au paiement de la dette de Tunisair, et fait ainsi chantage à Tunisair en faisant pression via l’OACA ». Cette dette de Tunisair serait de 15 MDT, qui sont des impayés en droits d’atterrissage dans les aéroports d’Enfidha et Monastir et en loyer des bureaux mis à sa disposition dans ces aéroports gérés par TAV. Une dette que le ministère du Transport et l’Etat tunisien en général pouvaient discuter dans le cadre des impayés de la TAV en redevances de la concession.

On s’étonne aussi que le ministre Chakchouk, qui vient enfin de trouver une nouvelle PDG à Tunisair espérant qu’elle sera la perle rare, se range derrière l’argument de TAV (comme l’assure le syndicat) de la crise du secteur touristique qui dure depuis 5 ans au moins, pour ne pas remplir ses obligations salariales, et pour ne pas appliquer des clauses de la concession, et même appeler Tunisair à payer une dette dont elle est incapable, comme d’ailleurs envers l’OACA (Plus de 900 MDT), alors qu’elle peine à continuer d’exister même. Mais, peut-être que le ministre essaie de ne heurter personne dans cette affaire.

Faouzi Borjini enfonce ensuite le clou dans le cercueil du gouvernement tunisien, qui fait déjà péniblement face à une situation très difficile de Tunisair comme le connaissent depuis 2015 les juges de la Cour des Comptes, en estimant que « la position du ministère du Transport était très faible, laxiste et qui suppliait presque la TAV d’appliquer le cahier des charges de la concession donnée par l’Etat qu’il représente ». Nous n’avons pu trouver rien d’officiel au sujet des redevances impayées de la concession !