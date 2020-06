La Turquie salue l' »impartialité » de Rome en Libye

La Turquie a annoncé vendredi qu’elle continuerait de coopérer avec l’Italie pour parvenir à une paix durable et un processus politique fructueux en Libye, saluant l' »impartialité » de Rome dans ce dossier « contrairement à d’autres pays européens ».

« Ensemble avec l’Italie, nous allons poursuivre nos efforts pour une paix durable et un processus politique fructueux en Libye », a déclaré le chef de la diplomatie turque Mevlut Cavusoglu lors d’une conférence de presse à Ankara aux côtés de son homologue italien Luigi Di Maio.

« Nous sommes conscients du rôle essentiel que joue l’Italie dans ce dossier et nous la remercions pour cela », a-t-il ajouté. Les Italiens ont eu « une attitude impartiale. L’Italie n’a pas soutenu le putschiste Haftar, contrairement à certains autres pays de l’UE, l’Italie a fait des efforts sincères pour le cessez-le-feu et le processus politique. »