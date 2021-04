L’accord Gouvernement-UGTT, un pas vers un consensus sur les réformes, estime Fitch

L’accord sur la coordination des réformes conclu entre le gouvernement tunisien et l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) le 31 mars améliore les perspectives de changements de politique qui pourraient faciliter l’accès de la Tunisie aux financements officiels. Cependant, un accord sur les réformes réelles reste très incertain et les risques posés par les exigences de financement élevées sont considérables, déclare Fitch Ratings dans son bulletin « Fitch Wire » daté du 9 avril 2021.

An vertu de cet accord, des commissions sont créées ayant vocation à proposer des réformes dans des domaines tels que la fiscalité, les subventions à l’énergie, la restructuration de certaines entreprises publiques, les systèmes de distribution et la fixation des prix. La probabilité d’un accord de financement avec le FMI augmentera si un consensus sur un programme de réformes crédible est atteint, souligne l’agence de rating. Néanmoins, ajoute-t-il, il y a, pour l’instant, peu de détails sur les mesures prévues, et l’accord ne fait pas référence à la réforme de la fonction publique, alors que l’importante masse salariale de l’État constitue un obstacle majeur aux efforts d’assainissement. Un accord sur la coordination des réformes économiques a également été conclu avec la principale organisation patronale le 7 avril.

Fitch rappelle que « lors de notre dernière révision de la note en novembre 2020, lorsque nous avons révisé les perspectives de Stable à Négatif tout en confirmant la note à ‘B’, nous avons supposé que la Tunisie serait en mesure d’obtenir un programme du FMI à court terme. Cependant, un accord avec le Fonds n’a pas encore été conclu. Cela soulève des risques de financement, étant donné les besoins de financement particulièrement élevés du pays ».

L’agence de notation souligne que le gouvernement prévoit de couvrir la plupart de ses besoins de financement à l’extérieur, dans un contexte de contraintes croissantes sur la capacité d’absorption de la dette du marché intérieur. Un accord avec le FMI sera essentiel pour attirer d’autres financements officiels et soutenir la confiance des investisseurs internationaux. Le rôle du FMI dans le soutien du sentiment des investisseurs sera d’autant plus crucial si les États-Unis refusent de renouveler un accord en vertu duquel ils ont garanti deux obligations souveraines tunisiennes, d’une valeur de 500 millions de dollars chacune, qui arrivent à échéance cette année.

« Les réserves de change constituent un coussin contre les risques de liquidité immédiats, en cas d’insuffisance de la collecte de fonds extérieurs. Les réserves brutes s’élevaient à 8,4 milliards USD à la fin mars 2021, contre notre estimation de 2,3 milliards USD de dette extérieure publique arrivant à échéance cette année », fait observer Fitch. Et d’ajouter : « Les réserves seraient renforcées de 715 millions USD supplémentaires si le FMI émet 650 milliards USD dans le cadre d’une nouvelle allocation générale de droits de tirage spéciaux (DTS), comme nous le prévoyons. Néanmoins, si le souverain n’est pas en mesure de garantir les niveaux de prêts du secteur officiel que nous anticipons, cela pourrait entraîner une pression à la baisse sur la note de la Tunisie ».

Risque de mise en œuvre des réformes !

Les plans de réforme, s’ils sont approuvés, seraient toujours soumis à un risque de mise en œuvre, ce qui pourrait affecter les perspectives de financement du FMI et d’autres sources officielles. Le mécontentement social a été aggravé par les difficultés économiques liées au choc de la pandémie de Covid-19. Cela pourrait renforcer l’opposition du public aux efforts du gouvernement pour réduire les dépenses budgétaires en matière de salaires et de subventions, averti l’agence de rating.

Les risques pour les réformes et l’adoption de la législation découlent également de la volatilité de la scène politique tunisienne. Le gouvernement dispose d’une majorité au sein d’un parlement fragmenté, mais les divisions politiques sont élevées dans le cadre d’un conflit entre le président non affilié politiquement et les plus grands partis de l’assemblée législative. Il existe un risque d’élections anticipées, ce qui pourrait retarder davantage les réformes, explique-t-elle.

« Nous prévoyons que le déficit public de la Tunisie atteindra 8,6 % du PIB en 2021, après un déficit estimé à 10,3 % du PIB en 2020. Ce chiffre est basé sur notre prévision actualisée du prix moyen du pétrole pour 2021, qui s’élève à 58 USD par baril, soit plus que l’hypothèse du budget officiel (45 USD), ce qui rend probable un dépassement des dépenses liées aux subventions énergétiques. Nous prévoyons que le déficit se réduira à 6,4 % en 2022, mais que la dette publique/PIB continuera d’augmenter pour atteindre 95 % en 2022. Cela représente une faiblesse de crédit importante pour la notation souveraine. La dette du GG pourrait encore augmenter si le taux de change se déprécie ou si les passifs éventuels liés à la dette élevée des entreprises publique se cristallisent dans le bilan du souverain », conclut Fitch Ratings.