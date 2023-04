L’administration Biden dézinguée au Sénat pour son approche de l’aide à la Tunisie

L’administration Biden a été sévèrement critiquée et accusée d’hypocrisie à l’égard de la Tunisie lors d’une audition houleuse au Sénat, mercredi, en raison de sa décision de réduire l’aide économique et humanitaire tout en maintenant le soutien militaire au pays alors que sa démocratie s’effiloche.

Joshua Harris, haut responsable du département d’État pour l’Afrique du Nord, a défendu la demande de budget 2024 du département, qui prévoyait des coupes budgétaires dans la promotion de la démocratie et l’assistance économique tout en préservant l’aide à la sécurité comme le Foreign Military Financing (FMF), des fonds utilisés pour acheter des armes américaines.

Harris a déclaré que la promotion de la démocratie et des droits de l’homme en Tunisie était « fondamentale » pour l’administration Biden.

Ces propos ont été vivement critiqués par le sénateur démocrate Chris Murphy : « Je ne pense pas qu’il soit vrai que si votre objectif principal est de soutenir la société civile et les droits de l’homme, ce budget reflète cette priorité ».

« Si ce que vous dites était vrai, nous verrions un budget qui demande le contraire ; c’est assez exceptionnel : nous réduisons à néant le financement des droits de l’homme », a-t-il ajouté cité par le Middle East Eye, qui rappelle que l’administration Biden a été versatile vis-à vis du président tunisien Kais Saied. Elle a qualifié les élections parlementaires de l’année dernière, qui ont enregistré un taux de participation de seulement 11 % et ont été boycottées par l’opposition, d' »étape initiale essentielle » dans le rétablissement de la démocratie dans le pays. En d’autres moments, de hauts responsables américains ont adopté une ligne plus dure. Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a déclaré que la Tunisie était confrontée aux vents contraires de « l’autocratie, du chaos et de la corruption ».

Un message confus

Le sénateur Murphy, qui est devenu l’un des critiques les plus virulents au Sénat de la position de l’administration Biden sur la Tunisie, a déclaré que la demande de budget pour 2024 envoyait « un message confus ».

« Je ne comprends pas quel message nous envoyons lorsque nous maintenons l’aide militaire constante mais que nous réduisons l’aide à la société civile », a-t-il déclaré.

La Tunisie est devenue une pièce maîtresse de la promotion de la société civile américaine après le renversement de Zine El Abidine Ben Ali. Dans le même temps, Washington a vu une occasion de renforcer les liens avec l’armée tunisienne datant de la guerre froide, alors que la démocratie s’enracinait dans le pays.

En 2015, la Tunisie a été désignée comme un allié majeur non membre de l’OTAN, une décision qui lui donne accès à des systèmes d’armement et de formation américains de qualité supérieure. Une vague d’attentats terroristes dans les années qui ont suivi a conduit à une coopération encore plus étroite.

L’armée tunisienne a été dans la ligne de mire de critiques à l’instar de Murphy en raison du rôle qu’elle joue dans la prise de pouvoir de Saied. L’armée a envoyé des chars pour bloquer le parlement tunisien en 2021. Les opposants politiques de Saied ont été jugés par des tribunaux militaires. Entre-temps, Saied a cherché à s’entourer de personnalités militaires, rappelle MEE.

L’administration Biden a réduit l’aide militaire après la fermeture du parlement par Saied, mais le financement s’est maintenu depuis, et Washington n’a pas montré d’intérêt à réduire les relations de défense au sens large.

L’ombre de la Chine

En plus de servir de partenaire dans la lutte contre le terrorisme, Washington considère l’armée tunisienne, perchée sur la Méditerranée, comme un allié dans une région du monde où la concurrence avec la Russie et la Chine est de plus en plus forte.

Dans son témoignage de mercredi, Harris a déclaré que Pékin faisait partie des adversaires des États-Unis qui faisaient des « tentatives pernicieuses » pour prendre le contrôle de secteurs stratégiques en Tunisie. Saied a récemment rejeté un prêt du FMI de 1,9 milliard de dollars qui, selon les analystes, est nécessaire pour éviter l’effondrement économique du pays.

Les diplomates et les analystes affirment que l’inquiétude de Washington concernant un effondrement social et économique en Tunisie a également renforcé les arguments de ceux qui, au sein de l’administration, sont en faveur du maintien du partenariat militaire, d’autant plus que M. Saied est de plus en plus perçu comme un velléitaire.

« Washington et les capitales de l’UE pensent que nous avons beaucoup investi après 2011 dans une armée relativement professionnelle pour la région « , a déclaré un diplomate occidental à MEE. « Si la Tunisie implose, il faut qu’il y ait des adultes dans la salle avec qui discuter et il y a de bons partenaires dans l’armée tunisienne.

Le sénateur Murphy a précédemment déclaré que l’administration avait fait » un pari sur l’armée tunisienne » alors qu’elle devrait miser sur la société civile.