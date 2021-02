L’Agence nationale de la sécurité informatique (ANSI) célèbre, mardi, le « Safer Internet Day », la journée internationale de sensibilisation aux risques et aux usages du numérique à destination des élèves, des familles, des professionnels de l’éducation et de la protection de l’enfance.

La 18ème édition de cet événement mondial organisé, tous les ans au mois de février, par le réseau européen « Insafe », a retenu cette année pour thème l’impact de la Covid-19 sur les usages numériques des jeunes.

Célébré dans le monde entier, le « Safer Internet Day » a pour objectifs de sensibiliser le public aux risques numériques, d’apporter une aide aux enfants, jeunes, parents et pédagogues grâce à des informations concrètes et des conseils pratiques, et de favoriser la participation active des institutions, organisations, associations, entreprises, initiatives et particuliers aux niveaux national et régional.

Cette journée vise par ailleurs, à accroître l’attention publique et médiatique sur la nécessité d’une utilisation sécurisée de l’internet et à sensibiliser les parents et élèves aux risques cybernétiques induits par la conjoncture sanitaire exceptionnelle causée par la propagation de la COVID-19 et notamment, le recours à l’enseignement à distance qui implique de nouvelles règles de sécurité.

L’ANSI participera à cette occasion, à des ateliers virtuels de sensibilisation organisés par le Centre national des technologies en éducation, axés sur les risques liés à la navigation sur internet dans ce contexte de pandémie.