L’Aïd-el-Fitr de nouveau célébré à la Maison Blanche

Dans l’« East Room », Joe Biden a reçu, lundi 2 mai, des centaines de personnes. Il avait promis, lors de sa candidature, qu’il remettrait en place la fête de l’Aïd au sein de la résidence présidentielle, mais en 2021 il avait été contraint d’organiser une célébration virtuelle en raison de la situation sanitaire.

« Aujourd’hui, autour du monde, nous voyons tellement de musulmans qui ont été des cibles d’actes de violences. Personne ne doit discriminer, ou être forcé, contraint, pour des raisons religieuses » a dit Joe Biden. « Nous savons qu’il reste beaucoup de travail à faire, à l’étranger mais aussi aux Etats-Unis. Les musulmans rendent notre nation plus forte chaque jour, même s’ils doivent faire face à de sérieux défis et menaces de la part de notre société, comme des actes de violences ciblés, et de l’islamophobie. »

Tous les présidents américains ont tenu les cérémonies annuelles de l’Aïd depuis la mise en place de ce protocole, sous l’administration Clinton, à la fin du XXe siècle, excepté Donald Trump (2017-2021). A la place, ce dernier publiait des communiqués de presse, comme, en 2020, celui-ci : « Nous espérons qu’ils [les musulmans] trouvent à la fois du confort et de la force grâce aux pouvoirs de la prière et de la foi. »