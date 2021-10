La Tunisie, Qatar et Oman pourraient rejoindre les Accords d’Abraham, selon un ministre israélien

Le ministre israélien de la Coopération régionale, Esawi Frej, du parti Meretz, a déclaré dans une interview publiée lundi que la Tunisie, Qatar, Oman et la Malaisie pourraient se joindre aux Accords d’Abraham.

S’exprimant sur le site web émirati Erem News et cité par i24NEWS, Frej a déclaré : « Tous les pays arabes du Moyen-Orient, même les pays hostiles, nous avons des relations directes et indirectes avec eux. Je vois à l’horizon lointain que tous les pays du Moyen-Orient seront au sein d’une union. »

Le ministre a déclaré que 250 000 Arabes israéliens ont visité les EAU au cours des six derniers mois.

« Je connais très bien les politiciens arabes de la Knesset (parlement israélien) et les têtes de listes arabes qui m’ont dit noir sur blanc, franchement et clairement, que nous avons fait une erreur en votant contre l’accord abrahamique. Oui, nous avons fait une erreur », a déclaré Frej.

Frej a qualifié les accords d’Abraham d' »événement historique et de tournant dans toute la région », ajoutant que le pacte signé à la Maison Blanche en septembre dernier « a entraîné un mouvement et un dynamisme aux niveaux commercial, stratégique et politique, après une période de stagnation. »

Il est important de rappeler à cet égard que la Tunisie a réaffirmé en décembre dernier qu’elle refusait l’établissement de relations diplomatiques avec Israël et que sa position ne serait affectée par aucun changement international.

Pour sa part, Qatar fournit une aide financière à Gaza avec la bénédiction d’Israël, a indiqué en janvier qu’il ne reconnaîtra pas Israël et ne normalisera pas ses relations avec l’État juif à moins qu’un État palestinien ne soit établi avec Jérusalem comme capitale.