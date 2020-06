L’Allemagne fait un don de matériel médical à l’hôpital militaire de Tunis

Un avion militaire allemand, chargé de matériel médical a atterri, mercredi matin, à l’aéroport de Tunis Carthage.

Il s’agit d’un don de matériel médical accordé par le gouvernement fédéral allemand à l’hôpital militaire de Tunis dans le cadre de la coopération Tuniso-allemande en matière de lutte contre le Coronavirus.

D’une valeur estimée à 80 mille euros (environ 256 mille dinars), ces aident consistent en 5000 unités de diagnostic de laboratoire (Diagnostic test kits), des appareils de dépistage du Coronavirus et des unités de laboratoire.

La cérémonie de remise de ce don s’est déroulée en présence du chef de service de virologie à l’hôpital militaire de Tunis, colonel major Mohamed Ben Moussa et de l’ambassadeur d’Allemagne à Tunis, Andreas Reinicke.

Dans une déclaration à l’agence TAP, l’ambassadeur allemand a indiqué que ce don représente la 4ème mesure s’inscrivant dans le cadre de la coopération entre les deux pays, depuis le début de la propagation de Coronavirus, au début de l’année en cours.

Il a salué l’expérience tunisienne en matière de lutte contre la propagation de la pandémie, notamment le rôle de la société civile dans la gestion de la crise liée au COVID-19, précisant que les actions communes entre la Tunisie et l’Allemagne en matière de lutte contre la pandémie s’inscrivent dans le cadre du programme « sûreté biologique et sécurité sanitaire » qui a démarré depuis plusieurs années.

L’Allemagne avait, récemment, remis un laboratoire mobile d’analyses microbiologiques, au ministère de la Défense nationale ainsi qu’un premier don de matériel médical au mois de mars dernier. La valeur globale des aides accordées par l’Allemagne aux services sanitaires tunisiens, depuis le début de la pandémie, s’élève à 280 mille euros (environ 894 mille dinars), apprend-on dans un communiqué de presse de l’ambassade d’Allemagne à Tunis.