L’Allemagne passe de la liste verte à la liste orange des pays à propagation moyenne du Coronavirus

Le ministère de la Santé a publié, mercredi, une mise à jour de la classification des pays en fonction de la gravité de la situation liée au Coronavirus, où l’Allemagne a été retirée de la liste verte pour être incluse dans la liste orange des pays enregistrant une propagation moyenne de la pandémie.

La liste orange comporte plus de 50 pays, dont l’Allemagne, la France, le Canada, l’Irlande, l’Islande, les Emirats arabes unis, l’Egypte et le Liberia.

Les voyageurs provenant de ces pays doivent présenter une analyse de laboratoire (RT-PCR), 72 heures avant le voyage, à condition que l’analyse soit effectuée, au plus tard, 120 heures à l’arrivée.

Les pays classés dans la liste verte, dont les voyageurs ne font pas l’objet de mesures de prévention particulière, la propagation de l’épidémie y étant faible, inclut 27 pays, dont, Saint-Marin, le Vietnam, la Corée du Sud, la Malaisie, la Mongolie et la Lituanie.

Cette mise à jour intervient après que le ministre de la Santé par intérim, Mohamed Habib Kchaou, a annoncé, mercredi, que les autorités tunisiennes n’admettent aucun voyageur à entrer en Tunisie, sans présentation d’une analyse négative qui prouve l’absence de sa contamination par le virus, quelle que soit le pays de provenance.

De son coté, la directrice générale de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya, a expliqué que la mise en œuvre de cette procédure aura lieu après l’accord d’un délai allant de 5 à 7 jours aux citoyens provenant des pays de la liste verte, afin de leur permettre de se préparer et apporter leurs tests avant de se rendre en Tunisie.