L’alternative du gaz de schiste est-elle devenue incontournable ?

Faut-il bousculer toutes les considérations et appliquer la règle du « ventre affamé n’a point d’oreilles » à l’exploitation des réserves considérables en gaz de schiste dont la nature a doté la Tunisie, face à l’épuisement de ses modestes ressources d’hydrocarbures conventionnels.

Comme l’ont noté plusieurs commentateurs et analystes indépendants, l’alternative est d’autant plus justifiée que les motifs d’ordre environnemental invoqués par les détracteurs sont aujourd’hui la chose la moins crédible au monde, tandis que les meneurs des mouvements de protestation à Al Kamour, contre les activités pétrolières à Tataouine, se sont avérés être des personnes interlopes et douteuses.

Des informations publiées sur divers supports dont l’Internet et qui restent à vérifier laissent supposer, en effet, que l’Etat tunisien serait décidé d’aller de l’avant dans l’exploitation des réserves nationales de gaz et pétrole de schiste.

En 2012/2013, à l’apogée de l’effervescence révolutionnaire régionale partie de Tunisie, la Compagnie pétrolière multinationale Shell avait obtenu une concession pour exploiter les gisements de gaz de schiste en Tunisie, s’engageant alors à réaliser 750 forages productifs durant les 30 ans de sa concession. L’accord stipule une interruption inconditionnelle des opérations en cas d’enregistrement d’effets négatifs sur l’environnement naturel et humain.

Mais, le projet a vite échoué, à cause des agendas de déstabilisation dirigés, alors, sans répit contre la Tunisie, d’une part, et du délabrement de l’appareil de l’Etat, d’autre part, avec l’émergence de lobbies et de groupes d’influence à qui l’intérêt national était le dernier de leurs soucis.

En effet, selon des rapports incontestables et les études les plus prouvées, dont les études de l’Administration américaine de l’information sur l’énergie , « Energy Information Administration » (EIA) en 2016, la Tunisie possède deux grandes formations de schiste dans le bassin de Ghadamès (ou Berkine), dont on estime qu’elles contiennent 23 trillions de pieds cubes de ressources de gaz de schiste techniquement récupérables et 1,5 milliard de barils de pétrole de schiste techniquement récupérable.

Leur valeur dépasserait 100 milliards dollar.

Code des hydrocarbures

Outre ces réserves du Sud tunisien avérées à 100%, le bassin de Kairouan, au centre de la Tunisie recèle également des perspectives d’exploitation également très prometteuses du gaz de schiste.

Les rapports mentionnés confirment qu’avec l’exploitation judicieuse de ces gisements de gaz et de pétrole de schiste, la Tunisie peut résorber son déficit énergétique, mais aussi devenir un exportateur et garantir pour longtemps son indépendance énergétique.

Le gaz et le pétrole de schiste sont des hydrocarbures fossiles dits « hydrocarbures non conventionnels » pour les distinguer du pétrole et du gaz des gisements ordinaires, également des hydrocarbures fossiles, dits « hydrocarbures conventionnels ». La classification, purement descriptive, comporte, néanmoins, sans le moindre fondement objectif, un certain jugement de valeur défavorable aux gaz et pétrole de schiste.

Or, la production tunisienne d’hydrocarbures conventionnels a diminué, le pétrole et les autres liquides tombant régulièrement d’un pic de 120 mille par jour (bbl/j) au milieu des années 1980 à 41 mille barils/j en 2016, et à environ 37 mille barils/j actuellement, alors que les subventions des carburants supportées par le budget de l’Etat en 2023 sont la principale cause de son déficit, autant que de l’érosion des réserves en devises du pays.

Certains aiment toujours signaler, à cet égard, que les Etats Unis d’Amérique ou encore le Canada, pays pionniers en matière de protection de l’environnement et d’écologie, ont encouragé, à l’extrême, l’exploitation du gaz et pétrole de schiste. La Chine également, hautement disciplinée pour faire n’importe quoi, a développé ce type d’extraction.

Dans ce contexte, la seule et unique considération qui pourrait être prise en compte a trait à la consommation d’eau que l’extraction du gaz et du pétrole de schiste exige.

Or, selon les mêmes analystes, le climat en Tunisie est un climat semi aride de sorte que la sécheresse y est, de tout temps, intermittente. Cependant, cet aléa météorologique est compensé par une immense nappe phréatique, mal gérée et pillée par des milliers de forages d’eau anarchiques.

Les compagnies pétrolières intéressées peuvent être autorisées à forer des puits artésiens d’eau pour leur propre compte en vue de couvrir leurs besoins en eaux.

Les experts ont aussi mis l’accent sur la nécessité de procéder à une révision ciblée du Code tunisien des hydrocarbures de manière à encourager les investissements dans ce domaine.

Les lois actuelles ne régissent pas les hydrocarbures non conventionnels, car le Code des hydrocarbures est lacunaire sur ce point, mais le vide peut vite être comblé.

S.B.H