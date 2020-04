L’ambassade d’Allemagne en Tunisie lance un appel à projets pour l’année 2020

L’ambassade d’Allemagne en Tunisie a annoncé mardi sur sa page officielle que dans le cadre de la coopération au développement avec la Tunisie, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne lance un appel à projets pour l’année 2020 dans le cadre du fonds de développement pour tous mis en place pour financer des projets d’associations tunisiennes à vocation sociale.

Grâce à son fonds de financement de micro-projets à l’échelle locale, l’ambassade est en mesure de financer, de manière rapide et flexible, des projets associatifs répondants aux difficultés ponctuelles de la population et qui tiennent compte des besoins élémentaires des couches socio-économiques les plus démunies dans les régions défavorisées.

Pour réaliser cet objectif, l’ambassade peut financer, par exemple, l’acquisition de biens matériels, l’équipement ou des travaux de construction, l’aménagement et la rénovation de lieux dédiés à l’amélioration de la vie sociale.

Les micro-projets doivent être d’intérêt commun et avoir un impact immédiat. Selon le communiqué, le fonds vise à dynamiser les initiatives de la société civile locale, contribuer au développement social et économique, lutter contre la pauvreté et améliorer les conditions de vie et contribuer à la réalisation des Objectifs de Développement Durable, ODD.

D’après la même source, les projets proposés pour le ” fonds d’aide au développement et de lutte contre la pauvreté ” doivent être inscrits dans les thématiques liées à l’éducation, l’infrastructure, la santé et l’assainissement, la protection de l’environnement, la création d’emploi et l’amélioration des revenus pour les femmes au foyer et jeunes chômeurs.

Parmi les critères d’éligibilité c’est que le projet doit avoir un impact mesurable et direct sur la population locale cible et doit être réalisé avant fin décembre 2020. Le budget maximal est fixé à 25.000 Euro/ projet avec la nécessité de fournir un apport en fonds propres.

Les projets à caractère purement individuel, familial, culturel, religieux, militaire ou provenant des entreprises privées ou de groupement mal ou non organisés ne seront pas acceptés.

A noter que la date limite de dépôt des dossiers est fixée au 26 avril 2020.

Pour plus d’informations, les associations intéressées peuvent accéder au lien suivant https://tunis.diplo.de/tn-fr/ambassade/-/2182456