L’ambassadeur italien confirme l’intérêt de nombreux Italiens à investir en Tunisie

Lors de sa rencontre avec Fabrizio Saggio, nouvel ambassadeur d’Italie en Tunisie, le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saied, a évoqué les progrès de la coopération bilatérale entre les deux pays amis, notamment au niveau de la coopération financière, de l’investissement et du partenariat.

Selon un communiqué du ministère de l’Economie et de la Planification, l’importance d’achever le projet d’interconnexion solaire entre la Tunisie et l’Italie a été soulignée par les différentes parties concernées, en raison de ses répercussions positives sur les deux pays, aux niveaux économique, énergétique et écologique.

Les deux parties ont passé en revue les progrès réalisés dans la mise en œuvre de certains projets financés par la partie italienne, en particulier ceux qui connaissent des difficultés d’achèvement dans un certain nombre de domaines vitaux.

Ils ont, d’autre part, souligné la nécessité de former un groupe de travail conjoint, réunissant toutes les parties concernées dans les prochains jours pour intensifier la coordination afin d’accélérer leur mise en œuvre, en plus de traiter un certain nombre de problèmes et de difficultés auxquels sont confrontées certaines institutions italiennes établies en Tunisie.

L’ambassadeur italien a insisté sur la force des relations bilatérales, ainsi que la volonté du gouvernement italien de soutenir la Tunisie en soulignant l’intérêt de nombreux investisseurs italiens à investir en Tunisie, qui propose l’organisation d’un « Forum pour l’investissement et le partenariat italien » au cours de l’été prochain pour explorer les opportunités disponibles, en particulier dans les secteurs prometteurs.