Lamia Ben Mahmoud, la femme qui pousse Tunis-Re vers l’étranger

AM*

Créée à l’initiative des pouvoirs publics en 1981, en bourse depuis plus de 13 ans, Tunis Re est pionnière dans le secteur de la réassurance en Tunisie. Il s’agit de l’unique pur réassureur du pays, jouissant d’une bonne notoriété et d’une profonde connaissance du secteur.

Avec une PdM (Part de Marché) de 20 %, la compagnie est active à l’international (53% de son chiffre d’affaires), bénéficiant d’un portefeuille d’activités qui s’étale sur différentes zones géographiques, notamment les pays arabes, le Maghreb, l’Afrique, l’Europe et l’Asie. « L’internationalisation de Tunis Re s’inscrit dans le cadre de sa stratégie de diversification dans le but de conquérir une nouvelle clientèle et d’élargir sa gamme de produits dans la mesure où le marché tunisien est très étroit », note l’intermédiaire boursier T.V (Tunisie Valeurs).

Depuis 14 ans à la tête du réassureur tunisien, Lamia Ben Mahmoud a presque baigné toute sa vie professionnelle dans les assurances, et assure. Cette ancienne présidente de l’organisation africaine des assurances, a aussi été DG du régulateur du secteur en Tunisie. Et c’est certainement cette connaissance des marchés, tunisien et africain, qui fait qu’elle pousse vers une internationalisation en Afrique.

En février 2023, Fitch ratings a confirmé la notation de Tunis Re à AA(TN) avec des perspectives stables. Par contre, l’agence de notation AM Best a été contrainte de revoir les perspectives de la notation de Tunis Re courant l’année 2022 de stable à négative, et ce, en raison d’une augmentation du risque souverain en Tunisie.

La même agence de notation a ensuite reconfirmé, en date du 6 Juillet 2023, la note de solidité financière « IFS » de la société tunisienne de réassurance « Tunis Re » à AA (tun) avec perspectives stables.

– Elle sacrifie certaines activités pour se positionner sur létranger

La structure du portefeuille de Tunis Re montre sa forte exposition aux branches suivantes: l’Incendie (38% du chiffre d’affaires), Accident Risque Divers (18 %), Risques Techniques (13%) et l’Aviation (10%).

Ces activités, intimement liées à la croissance économique, peinent à redémarrer, ce qui explique entre autres la volonté de Tunis Re d’accroître ses parts de marché à l’étranger et de se positionner parmi les plus grands réassureurs de la région.

L’année 2022 a été plutôt clémente en termes de sinistralité. La charge de sinistres nette s’est établie à 68,1 MDT, en hausse de 19% par rapport à 2021. Néanmoins, le ratio S/P Net s’est amélioré de 6 points de pourcentage pour s’établir à 54%, et ce grâce à une évolution plus proportionnelle de la prime acquise nette (+32% à 126,9 MDT à fin 2022).

A l’instar du taux de sinistralité, le ratio combiné, indicateur clé qui rapporte les charges de sinistres et frais d’exploitation aux primes nettes, a affiché une amélioration notable, au cours de ces dernières années, passant de 108 % en 2018 à 91,7 % en 2022. Ceci traduit principalement les efforts d’une politique de réassurance plus rigoureuse et une bonne maîtrise des charges d’exploitation.

– Une stratégie conservatrice

En 2022, Tunis Re a amélioré de 4% ses provisions techniques à 431 MDT. Un niveau confortable dénotant de la stratégie conservatrice du réassureur. Le taux de couverture des provisions par les placements s’est bonifié de 8 points de pourcentage à 117%, dépassant la norme réglementaire requise de 100%.

La structure des placements de Tunis Re témoigne également de sa stratégie conservatrice au vu de sa forte exposition aux produits à revenu fixe (46% de ses placements). Le contexte actuel de taux révisés à la hausse devrait améliorer la rentabilité des placements du réassureur, qui a su profiter du contexte favorable durant les années écoulées. Les placements financiers du réassureur se sont élevés à 502,9 MDT à fin 2022.

L’élargissement des placements a permis l’amélioration du taux de couverture mais aussi des revenus de placement qui ont évolué de 10% à 28,9 MDT. Le taux de rendement des placements s’est maintenu stable à 5,7%.

– Tunis-Re prépare un nouveau BP

2023 s’annonce une année difficile au vu du contexte économique local détérioré. Un affaissement du dinar impacterait positivement la croissance des revenus en raison de la part croissante des primes libellées en devises, mais serait à double tranchant, altérant la capacité de rétention du réassureur et augmentant la charge des indemnisations. Une dépréciation du dinar pénalisera également une croissance saine du réassureur.

Le management de Tunis Re a, tout de même, exprimé son optimisme quant au fort potentiel de croissance sur la région MENA et Afrique, y compris la Tunisie.

L’unique pur réassureur compte poursuivre ses ambitions stratégiques en digitalisant ses process, développant de nouvelles compétences, maintenant un niveau adéquat de fonds propres, et diversifiant ses marchés cibles.

Le management du réassureur a annoncé un Business Plan (BP) s’étalant sur la période 2023-2026. Fort réaliste, le Business Plan tient compte d’une modeste croissance du chiffre d’affaires et d’une charge sinistre en hausse pour tenir compte de l’inflation galopante. Le BP se base sur les hypothèses suivantes: un chiffre d’affaire en progression moyenne de 7% sur la période 2023-2026, une charge sinistre nette en hausse de 8% sur la période, un résultat net en évolution de 8% sur la période d’étude, et un ratio combiné qui devrait s’établir à 96,9% en 2023 et se stabiliser aux alentours de 94,5% au terme de 2026.

*Résumé de l’analyse faite par les équipes de Tunisie-Valeurs