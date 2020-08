L’AMS annonce la reprise de son activité à partir de cette date !

La société « Ateliers Mécaniques du Sahel » (AMS) vient d’annoncer qu’elle reprendra son activité lundi 24 août courant, et ce, dans un communiqué publié sur le site du Conseil du Marché Financier (CMF). Elle a précisé que cette reprise a été décidée suite à l’accord de financement obtenu de la STB et d’autres institutions financières, dans le but d’assurer le dédouanement des matières premières déjà au port depuis plus de 3 mois et l’achat des matières premières sur le marché local.

Ceci permettra à la société de relancer son outil de production, de réaliser des ventes et de réactiver son cycle d’exploitation.

Il est à rappeler que la société avait annoncé qu’elle a déjà des commandes à honorer pour un pays africain pour un montant de 550 mille euros, ce qui est en mesure d’améliorer sa situation financière.