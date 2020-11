L’AMT prolonge de 5 jours la grève des magistrats

L’Association des Magistrats Tunisiens (AMT) a décidé de prolonger de 5 jours la grève observé par les juges.

La grève se poursuivra, ainsi, jusqu’au 25 novembre courant, à l’exception des affaires de terrorisme, les questions vitales et pressantes, précise le bureau exécutif de l’AMT dans une déclaration publiée vendredi.

L’AMT explique sa décision de poursuivre la grève en l’absence d’écho de la part du gouvernement, malgré la légitimité des revendications qui ont été soumises, dans une note détaillée au président du gouvernement.

Le bureau exécutif affirme son attachement aux revendications des magistrats et son engagement à les défendre, appelant le gouvernement et le ministère de la Justice à interagir positivement avec les demandes des magistrats et à éviter » une aggravation de la crise judiciaire « .

Le bureau exécutif de l’AMT avait annoncé l’organisation d’un rassemblement de protestation le 16 novembre et une grève de 5 jours à partir de cette date, en réaction à la dégradation des conditions de travail dans les tribunaux.